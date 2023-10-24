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    Россия решила перебросить военные корабли из Крыма в Абхазию - ГУР Минобороны Украины
    24.10.2023
    «Россия приняла решение перебросить корабли Черноморского флота из оккупированного Крыма в оккупированный город Грузии Очамчире», — заявил спикер Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

    По словам представителя Военной разведки Украины, оккупанты переместили корабли в Новороссийск, однако в этом городе маленький порт, который не способен вместить все корабли Черноморского флота России. Поэтому в Кремле решили использовать для этого оккупированную территорию Грузии.

    Скибицкий также отметил, что россияне продолжают активную работу для улучшения инфраструктуры порта в Очамчире.


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