Россия решила перебросить военные корабли из Крыма в Абхазию - ГУР Минобороны Украины

«Россия приняла решение перебросить корабли Черноморского флота из оккупированного Крыма в оккупированный город Грузии Очамчире», — заявил спикер Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.
По словам представителя Военной разведки Украины, оккупанты переместили корабли в Новороссийск, однако в этом городе маленький порт, который не способен вместить все корабли Черноморского флота России. Поэтому в Кремле решили использовать для этого оккупированную территорию Грузии.
Скибицкий также отметил, что россияне продолжают активную работу для улучшения инфраструктуры порта в Очамчире.