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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное Граждане Украины, находящиеся в Абхазии, предположительно смогут попасть, домой выехав через Ингури

26.10.2023 После того, как российское правительство в начале октября утвердило для граждан Украины особый порядок въезда в страну из третьих стран, у украинцев, находящихся в Абхазии, возникли проблемы с выездом, пишет chegem.su.



Теперь украинские граждане могут въезжать в Россию только через автомобильный пункт пропуска «Лудонка» в Псковской области и через КПП в московском аэропорту Шереметьево. Это означает, что въезд человека с украинским паспортом из самопровозглашенной Абхазии в Россию становиться невозможным.



До того, как Россия приняла ограничения, граждане Украины могли почти без проблем въехать в Абхазию, и соответственно, выехать из нее, пишет издание. Сейчас этот маршрут для украинцев оказался закрытым.



Второй КПП, через который можно выехать из Абхазии расположен на границе с Грузией по реке Ингури. Однако здесь действуют правила, пересечь разделительную линию в направлении Тбилиси могут только жители Абхазии после того, как заранее будет подана заявка на выезд в Службу госбезопасности.



Для граждан из других государств Ингури закрыто для перемещений, за исключением представителей международных организаций.



Фактически после решения Москвы оказавшиеся в Абхазии граждане Украины становились не выездными.

Абхазская сторона же заявляет, что решила вопрос, гражданам Украины, желающим выехать на родину, необходимо обратиться в консульский отдел де-факто МИД, говорится в статье.



Эти структуры далее будут договариваться с представителями России, чтобы в индивидуальном порядке без каких-либо гарантий решить вопрос с выездом каждого украинца через территорию России.



Есть и другой вариант, пишет издание, при наличии оснований «гуманитарного характера», не исключен выезд граждан Украины в Грузию через Ингури.











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