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    Граждане Украины, находящиеся в Абхазии, предположительно смогут попасть, домой выехав через Ингури
    26.10.2023
    После того, как российское правительство в начале октября утвердило для граждан Украины особый порядок въезда в страну из третьих стран, у украинцев, находящихся в Абхазии, возникли проблемы с выездом, пишет chegem.su.

    Теперь украинские граждане могут въезжать в Россию только через автомобильный пункт пропуска «Лудонка» в Псковской области и через КПП в московском аэропорту Шереметьево. Это означает, что въезд человека с украинским паспортом из самопровозглашенной Абхазии в Россию становиться невозможным.

    До того, как Россия приняла ограничения, граждане Украины могли почти без проблем въехать в Абхазию, и соответственно, выехать из нее, пишет издание. Сейчас этот маршрут для украинцев оказался закрытым.

    Второй КПП, через который можно выехать из Абхазии расположен на границе с Грузией по реке Ингури. Однако здесь действуют правила, пересечь разделительную линию в направлении Тбилиси могут только жители Абхазии после того, как заранее будет подана заявка на выезд в Службу госбезопасности.

    Для граждан из других государств Ингури закрыто для перемещений, за исключением представителей международных организаций.

    Фактически после решения Москвы оказавшиеся в Абхазии граждане Украины становились не выездными.
    Абхазская сторона же заявляет, что решила вопрос, гражданам Украины, желающим выехать на родину, необходимо обратиться в консульский отдел де-факто МИД, говорится в статье.

    Эти структуры далее будут договариваться с представителями России, чтобы в индивидуальном порядке без каких-либо гарантий решить вопрос с выездом каждого украинца через территорию России.

    Есть и другой вариант, пишет издание, при наличии оснований «гуманитарного характера», не исключен выезд граждан Украины в Грузию через Ингури.


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