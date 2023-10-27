Аэропорт Сухуми построит компания замглавы Совбеза России

Сегодня власти оккупированного Россией грузинского региона Абхазии подписали соглашение с ООО «Инфраструктурное Развитие», которое будет восстанавливать аэропорт в Сухуми.



Рашид Нургалиев, собственник ООО «Инфраструктурное развитие» , поблагодарил руководство Абхазии за выбор в пользу предложенного ими проекта модернизации аэропорта.



«Интерес к курортам Абхазии со стороны туристов из России растет из года в год. Открытие аэропорта позволит туристам быстро и, что очень важно, с комфортом добираться до курортов Абхазии», - сказал он и отметил, что современный аэропорт позволит в полной мере реализовать высокий туристический потенциал Абхазии.



«Мы приступаем к реализации масштабного проекта, и первоочередная задача – это восстановление аэродрома», - сказал генеральный директор ООО «Инфраструктурное развитие» Сергей Грибков.



Он также сообщил, что параллельно будет вестись строительство нового аэровокзального комплекса, и выразил уверенность в том, что модернизированный аэропорт Сухуми по достоинству оценят туристы и жители Абхазии.



ООО «Инфраструктурное развитие» основано в июле текущего года.. Уставной капитал компании составляет 100 тысяч рублей. 100% доли в компании принадлежит Рашиду Нургалиеву, первому заместителю Совета Безопасности РФ.









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