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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное Глава комитета по обороне — о ВМФ РФ в Очамчире: ситуация и до того была «хрупкой»

30.10.2023 Глава парламентского комитета по обороне Ираклий Берая прокомментировал вопрос ожидаемого размещения части ВМФ РФ в оккпированном Очамчире.



Берая отметил, что ситуация с точки зрения безопасности и до того была «сложной» и «хрупкой». По его информации, в настоящий момент в Очамчире находятся катера береговой охраны ФСБ России. И к приему крупных военных судов инфраструктура этого района оккупированной Абхазии не готова. Берая отмечает, что на данном этапе не наблюдается никакой активности в направлении расширения.



«Политика, которую мы проводим, разумна и эффективна. В целом российская оккупация является большим вызовом для нашей страны и региона в целом.



Еще до объявления о расширении инфраструктуры порта Очамчире обстановка в области безопасности была довольно сложной и хрупкой. Седьмая военная база Южного военного округа России с вооружением, техникой расположена в оккупированной Абхазии — там есть как ракетные комплексы, так и системы береговой обороны, которые имеют доступ на достаточно большое расстояние.



Расширение инфраструктуры в Очамчире, возможно, существенно не изменит ситуацию. Любые вызовы, угрозы, незаконные шаги, осуществляемые оккупационными силами, не остаются вне внимания правительства — реагирует, как правительство <Грузии>, так и международное партнерство. И это делается с целью продолжения оказания давления на государство-агрессора и выполнения им обязательств по соглашению о прекращении огня», — заявил глава оборонного комитета парламента Грузии.



Отметим, в закрытом формате комитет парламента по обороне и безопасности заслушал главу разведывательной службы Шалву Ломидзе. Главный вопрос — безопасность на Черном море.



Напомним, в интервью российскому изданию «Известия», де-факто лидер Абхазии заявил, что в Очамчире появится новый пункт постоянного базирования военно-морского флота РФ — соответствующее соглашение между Москвой и Сухуми уже подписано.



Заявление прокомментировали в МИД Грузии — официальный Тбилиси считает, что «подобные действия являются грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности Грузии».



Вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский считает, что информация об открытии базы ВМФ РФ на оккупированной территории Абхазии в Очамчире — это еще один «фант» России.



Со стороны Москвы никаких заявлений по этому вопросу до сих пор не сделано.



Президент Украины Владимир Зеленский уже предупредил, что «везде достанет» российский флот, «сбежавший» из Крыма.











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