Москва сокращает финансирование оккупированной Абхазии на 450 миллионов рублей

02.11.2023 Россия сокращает финансирование оккупированной Абхазии в рамках инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию.



После встречи, которую провел т.н. лидер оккупированной Абхазии Аслан Бжания, стало известно, что согласно решению т.н. российско-абхазской межправительственной комиссии, лимит финансирования на 2023-2025 годы составит 3.6 млрд рублей.



По информации медиа, ранее лимит финансирования проекта российской инвестиционной программы на 2023-2025 годы составлял 4.05 млрд рублей. Это означает, что финансирование сокращается на 450 млн рублей (около 4.8 млн долларов).



На встрече также стало известно, что объем инвестиций для реабилитации сухумского аэропорта составит 11 млрд рублей.









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