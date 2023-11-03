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    В СГБ Грузии прокомментировали пересечение гражданами Ирака абхазской линии российской оккупации
    03.11.2023
    На вопрос журналистов о попытке восьми арабов проникнуть в оккупированную Абхазию через Ингурский мост ответил заместитель начальника аналитической службы Службы государственной безопасности Грузии Ираклий Антадзе.

    Как сказал Антадзе, в данном случае речь идет о гражданах Ирака. По словам Антадзе, они легально находились на территории, контролируемой центральным правительством Грузии, и при участии Миссии наблюдателей Евросоюза были возвращены с оккупированной территории.

    «Как вы знаете, граждане зарубежных стран периодически пересекают линию оккупации, в данном случае мы имели дело с гражданами Ирака. Была активирована горячая линия Евросоюза, в результате чего упомянутые лица вернулись на территорию, контролируемую центральным правительством, и хочу отметить, что они находятся в Грузии абсолютно легально. Я также хотел бы напомнить вам, что центральное правительство не ограничивает свободное передвижение, в том числе по линии оккупации, но, как я вам сказал, связь была осуществлена ​​через горячую линию и инцидент исчерпан", - заявил Ираклий Антадзе.

    На вопрос, в какой степени подобные заявления де-факто правительства помогают дестабилизировать ситуацию, Ираклий Антадзе ответил, что не будет комментировать заявления де-факто правительства. По его собственным данным, в результате связи по горячей линии удалось вернуть граждан Ирака, и они находятся в Грузии.


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