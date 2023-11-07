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    Абхазия намерена установить «дипотношения» с Палестиной
    07.11.2023
    Оккупированный Россией грузинский регион Абхазия намерена установить «дипломатические отношения» с Палестиной. Для этого де-факто МИД региона ведет «диалог» с представителями Палестины в РФ — «в том числе о перспективах установления дипломатических отношений».

    О намерениях Сухуми сообщил де-факто глава МИД Инал Ардзинба. На заседании «общественного совета» при де-факто ведомстве присутствовали и «посол» Цхинвальского региона в Абхазии Олег Боциев и посол РФ Михаил Шургалин.

    «Участники общественного совета при МИД Республики Абхазия обсудили сложную военно-политическую и гуманитарную ситуацию, складывающуюся в зоне палестино-израильского конфликта.

    Глава МИД Абхазии отметил, что ведется диалог со специальным представителем Палестины в России и чрезвычайным и полномочным послом Палестины в России. Министр отметил, что диалог касается, в том числе перспективы установления дипломатических отношений», — говорится в заявлении.

    Сухуми, как отмечается, намерен развивать «деловые» отношения и с ОАЭ, Ираном, Афганистаном, Йеменом, Ливаном, но — в «перспективе».

    На встрече также обсуждались итоги визита абхазской «делегации» в Минск. По словам Ардзинба, визит «состоялся, несмотря на решительное противодействие грузинских дипломатов». Де-факто глава МИД отметил, что дипломатические отношения между Республикой Беларусь и Грузией находятся на «нисходящей траектории».

    Обсудили и вопрос участия Абхазии в интеграционных объединениях на постсоветском пространстве и актуальные аспекты деятельности международных НПО и Агентств ООН на территории оккупированного региона.

    «Министр иностранных дел Инал Ардзинба предоставил развернутую информацию о принципах деятельности USAID (Агентство США по международному развитию) на постсоветском пространстве, в частности, на территории Абхазии.

    Министр указал на недопустимость расхождения заявленных целей и задач с реальной практической деятельностью международных структур», — сообщают абхазские СМИ.


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