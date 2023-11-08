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    Абхазам померещились грузинские диверсанты
    08.11.2023
    Один из главных пропагандистов России Владимир Соловьев утверждает, что в оккупированную Абхазию переброшена некая диверсионная группа из Грузии. Об этом он написал в своем Telegram-канале, сославшись на источник «Соловьев Live» в абхазском "министерстве обороны".

    «В Абхазию зашла диверсионная группа из Грузии, в составе до 50 человек. Цель – совершение теракта против сухумского аэропорта».

    Других подробностей Соловьев не сообщил. Абхазские СМИ стали активно делиться новостью, но пользователи соцсетей скептически отнеслись к информации, распространенной российским пропагандистом.


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