Абхазские блогеры и активисты, проживающие в Тбилиси, приняли участие во «Всемирном форуме демократии»

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09.11.2023 - SOVA Представители Абхазского информационно-аналитического центра обратились к участникам «Всемирного форума демократии» в Страсбурге, организованного Европейским советом, на абхазском языке. Во время одной из дискуссий форума под названием «Роль женщин в процессе построения мира», Милена Ажиба рассказала о влоге «Девушки из Абхазии», посвященном дружбе девушек, грузинки и абхазки, и их поездки в Грузию.





«Я девушка, которая год назад приняла решение, в рамках моих возможностей, позаботиться о лучшем будущем моей страны и моего народа. Я девушка, которая из-за этого подвергается буллингу, мне пишут оскорбительные комментарии в социальных сетях, я девушка, которой угрожают и часто грозят смертью, и знаете почему?! Потому что я осмелилась сказать: пора положить конец конфликту. Пришло время жить дружно, забыть прошлые ошибки, проще говоря, простить их друг другу и найти пути к диалогу», — заявляет Милена Ажиба.





Девушка рассказывает, что проживает в Тбилиси, что неприемлемо для многих абхазов.





«Мне часто пишут, что я их предала. Совсем наоборот. Своими влогами я хочу познакомить всех с абхазским языком, традициями и культурой. Во всех своих выступлениях я говорю, что миру нет альтернативы, а война никогда не была решением проблемы ни в одном столетии… Я решила быть голосом тех девушек, которые живут в оккупированной Россией Абхазии и, несмотря на их желание, не осмеливаются говорить и требовать лучшей системы здравоохранения, возможности получать европейское образование и развиваться в свободной среде», — заявила на форуме Милена Ажиба.





С речью также выступила вторая влогер медиапроекта «Девушки из Абхазии» Нино Папава – вынужденная переселенка из Абхазии:





«Вот уже 30 лет между нашими народами существует искусственный барьер, колючая проволока и блокпосты. Абхазия оккупирована. Однако мы, две молодые девушки, уже преодолели барьер. Нашими влогами мы покажем нашим народам — как мы похожи, как дружим, как преодолеваем трудности и, зачастую, даже ненависть, которую посеяла среди нас третья сила…





В мире, где женщины все еще борются за права на образование, равенство и доступ к медицинским услугам, в возрасте 24 лет нелегко высказать претензию и участвовать в процессах разрешения конфликта в миротворческой миссии, хотя я считаю, что женщины должны играть важную роль в построении мирного, европейского будущего».





В форуме принял участие и основатель молодежного движения «Амра» Даур Буава:





«Форум демократии стал для меня интересным опытом, он был важен для будущих проектов моей организации… На закрытых встречах я говорил о российской пропаганде и проблемах, с которыми сталкивается абхазская молодежь, когда мы говорим о примирении грузин и абхазов. Под проблемами, конечно, мы имеем в виду в первую очередь внешнюю силу – Россию, которая всячески пытается помешать диалогу между братскими народами.





Я возвращаюсь в Грузию с новыми идеями, мотивацией, интересными контактами. Я обратился к своим абхазским последователям через Тик-Ток, что двери Европы открыты для всех, что я выбираю демократию, прогресс, светлое будущее и призываю их сделать такой же выбор. Я готов их выслушать, принять любую идею, проекты, которые инициирует абхазская молодежь, и реализовать его вместе с ними».





«Всемирный форум демократии» проводится по инициативе Европейского совета уже более десяти лет, в этом году двухдневное мероприятие стартовало 6 ноября.









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