.: Лента Новостей
  • В Абхазии снова появились листовки против базы ВМФ РФ в Очамчире
  • По заказу Грузинской патриархии Библия переводится на абхазский язык
  • Абхазские блогеры и активисты, проживающие в Тбилиси, приняли участие во «Всемирном форуме демократии»
  • Абхазам померещились грузинские диверсанты
  • Абхазия намерена установить «дипотношения» с Палестиной
  • В СГБ Грузии прокомментировали пересечение гражданами Ирака абхазской линии российской оккупации
  • Москва сокращает финансирование оккупированной Абхазии на 450 миллионов рублей
  • Шамба: беженцы с Ближнего Востока попытались проникнуть в Абхазию
  • Глава комитета по обороне — о ВМФ РФ в Очамчире: ситуация и до того была «хрупкой»
  • Аэропорт Сухуми построит компания замглавы Совбеза России

    •
     
    В Абхазии снова появились листовки против базы ВМФ РФ в Очамчире
    13.11.2023 - SOVA
    В оккупированной Абхазии снова появились листовки против базы ВМФ РФ в Очамчире, сообщает абхазский телеграм-канал.

    На этот раз на листовках, распространенных недалеко от пляжа, — перечеркнутое изображение военного корабля, а внизу написано: «Российский порт — это война».

    «И снова продолжается распространение этих листовок…», — недовольно комментирует автор.

    Пост телеграм-канала собрал немало комментариев. Один из интернет-пользователей размещение военной базы РФ называет «развитием дружбы» между оккупированным регионом и Россией. Другой назвал распространителя листовок «диверсантом».

    «Россия на данный момент оберегает нас он грузинских нападок», — пишет один из читателей канала.

    «На сегодняшний день российский интерес на нашей территории есть из-за территориального расположения», — считает другой.

    Напомним, первые листовки против расположения российской базы ВМФ в Очамчире появились в начале ноября. На них автор писал, что Абхазия — не место для военных кораблей России.

    Напомним, в интервью российскому изданию «Известия», де-факто лидер Абхазии заявил, что в Очамчире появится новый пункт постоянного базирования военно-морского флота РФ — соответствующее соглашение между Москвой и Сухуми уже подписано.

    Заявление прокомментировали в МИД Грузии — официальный Тбилиси считает, что «подобные действия являются грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности Грузии».

    Вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский считает, что информация об открытии базы ВМФ РФ на оккупированной территории Абхазии в Очамчире — это еще один «фант» России.

    А глава СГБ Грузии Григол Лилуашвили заявил, что на создание базы в Очамчире уйдет «три года».


    Система Orphus
    * При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.
    Rambler's Top100
    © Наша Абхазия