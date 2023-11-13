В Абхазии снова появились листовки против базы ВМФ РФ в Очамчире

13.11.2023 - SOVA В оккупированной Абхазии снова появились листовки против базы ВМФ РФ в Очамчире, сообщает абхазский телеграм-канал.



На этот раз на листовках, распространенных недалеко от пляжа, — перечеркнутое изображение военного корабля, а внизу написано: «Российский порт — это война».



«И снова продолжается распространение этих листовок…», — недовольно комментирует автор.



Пост телеграм-канала собрал немало комментариев. Один из интернет-пользователей размещение военной базы РФ называет «развитием дружбы» между оккупированным регионом и Россией. Другой назвал распространителя листовок «диверсантом».



«Россия на данный момент оберегает нас он грузинских нападок», — пишет один из читателей канала.



«На сегодняшний день российский интерес на нашей территории есть из-за территориального расположения», — считает другой.



Напомним, первые листовки против расположения российской базы ВМФ в Очамчире появились в начале ноября. На них автор писал, что Абхазия — не место для военных кораблей России.



Напомним, в интервью российскому изданию «Известия», де-факто лидер Абхазии заявил, что в Очамчире появится новый пункт постоянного базирования военно-морского флота РФ — соответствующее соглашение между Москвой и Сухуми уже подписано.



Заявление прокомментировали в МИД Грузии — официальный Тбилиси считает, что «подобные действия являются грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности Грузии».



Вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский считает, что информация об открытии базы ВМФ РФ на оккупированной территории Абхазии в Очамчире — это еще один «фант» России.



А глава СГБ Грузии Григол Лилуашвили заявил, что на создание базы в Очамчире уйдет «три года».









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