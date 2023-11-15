.: Лента Новостей
  • В Абхазии заявили о хакерской атаке на «Черноморэнерго»
  • В Сухуми понимают, что Россия не сможет «бесконечно» помогать им с оплатой электроэнергии
  • Председатель НКРЭГ: Абхазия получает энергию из России и они сами ответственны за оплату этой энергии
  • В абхазской оппозиционной организации ветеранов «Аруаа» обещают аннулировать договор аренды «Перепадной ГЭС»
  • Москва требует от Тбилиси «делимитации границ с Абхазией и Южной Осетией»
  • Оккупанты строят "таможню" на реке Ингури - FormulaTV
  • В Абхазии снова появились листовки против базы ВМФ РФ в Очамчире
  • По заказу Грузинской патриархии Библия переводится на абхазский язык
  • Абхазские блогеры и активисты, проживающие в Тбилиси, приняли участие во «Всемирном форуме демократии»
  • Абхазам померещились грузинские диверсанты

    •
     
    Оккупанты строят "таможню" на реке Ингури - FormulaTV
    15.11.2023
    Телекомпания FormulaTV получила кадры, показывающие, что оккупационный режим начинает строительство в Абхазии. В частности, на кадрах видно, что по другую сторону Ингурского моста строится новая инфраструктура.

    Как сообщил источник "FormulaTV", оккупационный режим на объекте - Планируется создать так называемый таможенный пункт, где будут оформлять транзитные грузы, для этого на таможенном пункте будут установлены специальные весы для грузовых автомобилей и обустроена парковка.

    Строительство на участке началось не менее 2 месяцев назад. Следует отметить, что оккупированная Абхазия начала работать над этой темой 7 месяцев назад, чтобы пропускать грузы из третьих стран и оккупированная Абхазия приобрела функцию транзитного коридора.

    Информация, полученная телекомпанией, является еще одним доказательством того, что Россия приступила к реализации плана - изменить транспортные магистрали под свои цели и использовать Грузию в качестве транзитного коридора для санкционных грузов.

    Телекомпания также выяснила, что оккупационный режим планирует построить новый мост через реку Ингури.


    Система Orphus
    * При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.
    Rambler's Top100
    © Наша Абхазия