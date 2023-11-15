Оккупанты строят "таможню" на реке Ингури - FormulaTV

Телекомпания FormulaTV получила кадры, показывающие, что оккупационный режим начинает строительство в Абхазии. В частности, на кадрах видно, что по другую сторону Ингурского моста строится новая инфраструктура.



Как сообщил источник "FormulaTV", оккупационный режим на объекте - Планируется создать так называемый таможенный пункт, где будут оформлять транзитные грузы, для этого на таможенном пункте будут установлены специальные весы для грузовых автомобилей и обустроена парковка.



Строительство на участке началось не менее 2 месяцев назад. Следует отметить, что оккупированная Абхазия начала работать над этой темой 7 месяцев назад, чтобы пропускать грузы из третьих стран и оккупированная Абхазия приобрела функцию транзитного коридора.



Информация, полученная телекомпанией, является еще одним доказательством того, что Россия приступила к реализации плана - изменить транспортные магистрали под свои цели и использовать Грузию в качестве транзитного коридора для санкционных грузов.



Телекомпания также выяснила, что оккупационный режим планирует построить новый мост через реку Ингури.













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