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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное Москва требует от Тбилиси «делимитации границ с Абхазией и Южной Осетией»

15.11.2023 Перед очередным раундом международных переговоров в Женеве, в ходе встречи с сопредседателями переговоров, российская сторона заявила о необходимости «запуска процесса делимитации границ Грузии с Абхазией и Южной Осетией с их последующей демаркацией».



Кроме того, как пишут российские СМИ, заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин в ходе встречи с сопредседателями международных дискуссий в Женеве, отметил востребованность в «более энергичной работе сопредседателей с официальным Тбилиси на предмет недопущения новых обострений».



6 ноября представители российских оккупационных сил убили Тамаза Гунтури, проживающего в селе Кирбали Горийского муниципалитета, а также похитили Левана Дотиашвили. Инцидент произошел возле церкви Ломиса. Гинтури и Дотиашвили вместе с односельчанами сначала пошли на деревенское кладбище, а затем пришли в церковь Ломиса, чтобы зажечь свечу. Они открыли заколоченную оккупантами дверь церкви. После этого на них напали российские военные, Гинтури был убит, а Дотиашвили похищен. Левана Дотиашвили освободили 9 ноября.



Следующий раунд Женевских дискуссий должен состояться в начале декабря 2023 года.



Женевские дискуссии проходят с 2008 года [после августовской войны], под совместным председательством Европейского союза, ООН и ОБСЕ. В процессе участвуют представители Грузии, России и США, а также оккупационных режимов де-факто Южной Осетии и Абхазии.



Неприменение силы является одним из главных вопросов Женевских переговоров. Грузия уже поставила одностороннее условие о неприменении силы и требует того же от Российской Федерации. Россия, заявляющая, что не считает себя стороной конфликта, желает, чтобы Грузия официально подписала аналогичные соглашения с де-факто Абхазией и Южной Осетией, что неприемлемо для грузинской стороны.









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