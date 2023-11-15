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    В абхазской оппозиционной организации ветеранов «Аруаа» обещают аннулировать договор аренды «Перепадной ГЭС»
    15.11.2023
    В абхазской оппозиционной организации ветеранов «Аруаа» прокомментировали переговоры о передаче в аренду одной из «Перепадных ГЭС» компании «СухумГЭС» и заявили, что могут провести акцию протеста в Сухуми – «если власти передадут в аренду коммерсантам народное достояние в неприемлемых условиях».

    «Условия передачи в аренду объекта, генерирующего электроэнергию, противоречат интересам нашего народа», – сказано, по информации "Эха Кавказа", в заявлении «Аруаа».

    Абхазские ветераны считают, что при передаче в аренду гидроэлектростанций государство должно получать не менее 50% от общей генерации.

    «Хотим напомнить, что благодаря Владиславу Ардзинба сегодня «Ингур ГЭС» отдает 40% от общей генерации и наше государство получает электроэнергию с Ингур ГЭС абсолютно бесплатно», – сказанов заявлении.

    В «Аруаа» обратились к «людям, которые хотят арендовать ГЭС».

    «После смены власти в Абхазии, данный договор будет аннулирован. Также хотим обратиться к парламенту (с просьбой) не принимать ошибочное решение, которое будет пересмотрено. Отдельно обращаясь к коммерсантам: хотим предупредить, что все ваши вложения будут национализированы и возвращены хозяевам, народу Абхазии. А наш народ, особенно все, кто голосовал за нынешнюю власть, должны понять, что сделали исторически большую ошибку, и в скором времени будет возможность ее исправить», – говорится в заявлении.

    Ранее появилась информация, что вопрос о передаче «Перепадной ГЭС-2» должны были обсудить на заседании парламентского комитета по бюджету 14 ноября, однако этот вопрос на заседании не ставился.

    «Перепадные ГЭС» входят в комплекс «Ингури ГЭС». Сейчас лишь одна, «Перепадная ГЭС-I» полностью восстановлена и может работать на полную установленную мощность – 220 мегаватт. В 2021 году директор «Ингури ГЭС» Леван Мебония говорил о трех остальных ГЭС – «эти гидроэлектростанции находятся на нашем балансе, мы хотим провести их восстановление».


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