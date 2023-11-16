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    Председатель НКРЭГ: Абхазия получает энергию из России и они сами ответственны за оплату этой энергии
    16.11.2023
    Абхазия получает энергию из России и они сами ответственны за оплату этой энергии – мы, по правилу, не поможем, - так председатель Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии (НКРЭГ) Давид Нармания ответил на вопрос журналиста, согласно которому, Россия требует от оккупированной Абхазии оплаты за электроэнергию, и если Абхазия не сможет платить, заплатит ли эту сумму центральное правительство Грузии.

    По словам Нармания, в оккупированную Абхазию поступает определенное количество электроэнергии, производимой Ингури ГЭС.

    «По моей информации, в данный период Абхазия получает энергию из России, и они сами ответственны за оплату этой энергии. Единственное обязательство, идущее из 1990-х годов, это разделение в пропорции 40 на 60 электроэнергии, вырабатываемой Ингури ГЭС, которое выполняется, каких-либо других обязательств в этой части у грузинской стороны нет», - сказал Давид Нармания.

    Он также ответил на уточняющий вопрос, поможем ли мы, если оккупированная Абхазия не сможет выплатить сумму и останется без электричества.

    «У нас нет в связи с этим никаких обязательств. Другой дополнительной информации у меня нет. По правилу, нет [мы не поможем]», - заявил Давид Нармания.


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