Главная| Гражданское Общество| Свидетельства Истории| Этнографический Очерк| Война в Абхазии| Геноцид в Абхазии|

Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное В Сухуми понимают, что Россия не сможет «бесконечно» помогать им с оплатой электроэнергии

16.11.2023 Де-факто министр экономики Абхазии и де-факто вице-премьер-министр Кристина Озган отреагировала на проблемы в энергетическом секторе Абхазии.



«С 2016 года ежегодно мы вынуждены обеспечивать поставки электроэнергии из России для покрытия дефицита. В период с 2020 года по первый квартал 2023 года уже были осуществлены поставки общей стоимостью порядка 6 млрд рублей. Это были социальные поставки и Республика Абхазия за них не платила», – сказала она.



По словам Озган, объем потребления электроэнергии за прошедшие месяцы 2023 года на 200 млн кВт/ч меньше, чем за аналогичный период 2022 года.



«Данное сокращение потребления само по себе является неплохим результатом, но, к сожалению, далеким от того, к чему стремятся в отрасли. Несмотря на достигнутые результаты, в четвертом квартале текущего года мы вновь столкнулись с дефицитом электроэнергии и в суммарном эквиваленте это будет порядка 900 млн рублей», — указала она.



С начала ноября 2023 года поставка электроэнергии в Абхазию осуществляется на коммерческой основе. В рамках контракта у ПАО «Интер РАО» закуплено 30 млн кВт/ч суммарной стоимостью в 135 млн рублей. Также сформировано дополнительное соглашение к договору поставки на 50 млн кВт/ч суммарной стоимостью в 200 млн рублей. Окончательная сумма поставки сформируется по итогам актов сверок между ПАО «Интер РАО» и РУП «Черноморэнерго».



«Надо отметить, что вопрос покрытия энергодефицита в декабре еще предстоит решить. Процесс переговоров с Российской Федерацией пока не завершен и соответствующие решения будут приняты позже», – сказала Кристина Озган.



Относительно энергодефицита в первом квартала 2024 года, Кристина Озган заявила следующее:



«Часть объема предусмотрена в согласованном плане мероприятий, она также будет социальной. А вопрос поставки дополнительных объемов будет решаться путем переговоров с российской стороной. Самое главное, что нужно отметить, это то, что энергосистему Абхазии никто не будет содержать, кроме нас самих. Мы должны понимать, что электроэнергия – это товар, за который надо платить. Бесконечно решать вопрос только за счет социальной помощи из России не получится».



14 ноября в де-факто парламент Абхазии на внеочередное рассмотрение были внесены законопроекты о сдаче трех перепадных ГЭС в аренду. Россия хочет арендовать одну из них ВарднилГЭС расположенную на Ингури. В настоящее время этот объект является собственностью де-факто Абхазии. Сумма контракта составляет 84 420 000 российских рублей [около 1 миллиона долларов].









* При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.

<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>



<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>