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    В Абхазии заявили о хакерской атаке на «Черноморэнерго»
    16.11.2023
    Хакерская атака была осуществлена на диспетчерскую энергокомпании «Черноморэнерго». Об этом в интервью агентству «Аиашара» рассказал гендиректор компании Тимур Джинджолия.

    «Атака была. Была нарушена работа наших серверов. Работа нашей системы сегодня практически восстановлена на 95%. Диспетчерская работает в штатном режиме. Ребята усиленно работают. Думаю, что до конца этой недели мы полностью выйдем из этой ситуации», – сказал он.

    По информации журналистов, злоумышленники требовали выплату в криптовалюте.

    «Мы никому ничего не платили – для того, чтобы это у людей не превратилось в практику», – рассказал Тимур Джинджолия.


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