В Абхазии заявили о хакерской атаке на «Черноморэнерго»

16.11.2023 Хакерская атака была осуществлена на диспетчерскую энергокомпании «Черноморэнерго». Об этом в интервью агентству «Аиашара» рассказал гендиректор компании Тимур Джинджолия.



«Атака была. Была нарушена работа наших серверов. Работа нашей системы сегодня практически восстановлена на 95%. Диспетчерская работает в штатном режиме. Ребята усиленно работают. Думаю, что до конца этой недели мы полностью выйдем из этой ситуации», – сказал он.



По информации журналистов, злоумышленники требовали выплату в криптовалюте.



«Мы никому ничего не платили – для того, чтобы это у людей не превратилось в практику», – рассказал Тимур Джинджолия.









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