В Абхазии придумали, как ограничит деятельность международных НПО

17.11.2023 Глава внешнеполитичекого ведомства оккупированного Россией грузинского региона Абхазия Инал Ардзинба заявил в четверг, что для международных неправительственных организаций (НПО), рассматривающих "республику" как оккупированную территорию, в ближайшее время будет запрещен въезд в страну. Об этом сообщила пресс-служба "МИД" по итогам онлайн-конференции с участием глав МИД "Южной Осетии" и Никарагуа Ахсара Джиоева и Дениса Монкады, "посла Абхазии" в Сирии Мухаммада Али, "полпреда Абхазии" в Приднестровье Александра Ватамана и главного редактора московской редакции Alpha News (от Республики Армения) Айка Халатяна.



"Для тех, кто хочет разрушить абхазо-российские отношения и рассматривает Республику Абхазия как оккупированную территорию, наши двери будут закрыты в самое ближайшее время", - приводятся слова Ардзинбы в сообщении.



Ардзинба отметил, что на официальном сайте агентства США по международному развитию USAID опубликована информация о том, что в Республике Абхазия реализуются проекты, нацеленные на "противодействие пагубному влиянию Кремля", а также на "восстановление территориальной целостности Грузии". Ардзинба также подчеркнул, что дезинформируют Министерство иностранных дел Абхазии относительно реальных целей и задач реализуемых ими проектов, и агентства ООН.



Ардзинба сообщил, что "в ближайшее время выйдет указ президента, который внесет изменения в регулирование деятельности международных неправительственных организаций в Абхазии". "Самая главная цель этих изменений - повышение прозрачности деятельности, обеспечение нашего суверенитета и купирование попыток вмешательства в наши внутренние дела", - цитирует Ардзинбу его пресс-служба.









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