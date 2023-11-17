.: Лента Новостей
  • В Абхазии придумали, как ограничит деятельность международных НПО
  • В Абхазии заявили о хакерской атаке на «Черноморэнерго»
  • В Сухуми понимают, что Россия не сможет «бесконечно» помогать им с оплатой электроэнергии
  • Председатель НКРЭГ: Абхазия получает энергию из России и они сами ответственны за оплату этой энергии
  • В абхазской оппозиционной организации ветеранов «Аруаа» обещают аннулировать договор аренды «Перепадной ГЭС»
  • Москва требует от Тбилиси «делимитации границ с Абхазией и Южной Осетией»
  • Оккупанты строят "таможню" на реке Ингури - FormulaTV
  • В Абхазии снова появились листовки против базы ВМФ РФ в Очамчире
  • По заказу Грузинской патриархии Библия переводится на абхазский язык
  • Абхазские блогеры и активисты, проживающие в Тбилиси, приняли участие во «Всемирном форуме демократии»

    •
     
    В Абхазии придумали, как ограничит деятельность международных НПО
    17.11.2023
    Глава внешнеполитичекого ведомства оккупированного Россией грузинского региона Абхазия Инал Ардзинба заявил в четверг, что для международных неправительственных организаций (НПО), рассматривающих "республику" как оккупированную территорию, в ближайшее время будет запрещен въезд в страну. Об этом сообщила пресс-служба "МИД" по итогам онлайн-конференции с участием глав МИД "Южной Осетии" и Никарагуа Ахсара Джиоева и Дениса Монкады, "посла Абхазии" в Сирии Мухаммада Али, "полпреда Абхазии" в Приднестровье Александра Ватамана и главного редактора московской редакции Alpha News (от Республики Армения) Айка Халатяна.

    "Для тех, кто хочет разрушить абхазо-российские отношения и рассматривает Республику Абхазия как оккупированную территорию, наши двери будут закрыты в самое ближайшее время", - приводятся слова Ардзинбы в сообщении.

    Ардзинба отметил, что на официальном сайте агентства США по международному развитию USAID опубликована информация о том, что в Республике Абхазия реализуются проекты, нацеленные на "противодействие пагубному влиянию Кремля", а также на "восстановление территориальной целостности Грузии". Ардзинба также подчеркнул, что дезинформируют Министерство иностранных дел Абхазии относительно реальных целей и задач реализуемых ими проектов, и агентства ООН.

    Ардзинба сообщил, что "в ближайшее время выйдет указ президента, который внесет изменения в регулирование деятельности международных неправительственных организаций в Абхазии". "Самая главная цель этих изменений - повышение прозрачности деятельности, обеспечение нашего суверенитета и купирование попыток вмешательства в наши внутренние дела", - цитирует Ардзинбу его пресс-служба.


    Система Orphus
    * При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.
    Rambler's Top100
    © Наша Абхазия