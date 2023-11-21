В Абхазии НПО обязали предоставлять информацию о финансировании каждого мероприятия

21.11.2023 В оккупированном Россией регионе Грузии - Абхазии внесены изменения в указ, регулирующий реализацию программ иностранных неправительственных и международных организаций. Соответствующий приказ подписал де-факто лидер Абхазии Аслан Бжания.



Согласно изменениям, иностранные неправительственные и международные организации теперь должны указывать наименование некоммерческой организации, зарегистрированной «на территории Абхазии», которую планируют привлекать для реализации своих программ и проектов. А также НПО обязуют указывать каждое реализуемое мероприятие, объем его финансирования и наименование некоммерческой организации, которую они планируют привлекать для реализации своих программ и проектов. Организации также должны будут сдавать промежуточные отчеты о реализации программы (проекта) за каждый календарный квартал.



После назначения де-факто министром иностранных дел Абхазии Инала Ардзинба, работавшего в администрации президента России, давление и угрозы в адрес общественных организаций в Абхазии усилились. Ардзинба часто говорит о финансовой непрозрачности таких организаций, а также о влиянии западной и грузинской мягкой силы в Абхазии.



Кроме того, несколько дней назад Ардзинба заявил, что Абхазия запретит въезд тем международным организациям, которые считают ее оккупированной территорией.



«Для тех, кто хочет разрушить абхазо-российские отношения и рассматривает Республику Абхазия как оккупированную территорию, наши двери будут закрыты в самое ближайшее время», – заявил Ардзинба.











* При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.

<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>



<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>