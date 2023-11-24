Лидер «Аруаа»: сотрудничество с Тбилиси по «Ингури ГЭС» – «особый случай»

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24.11.2023 Лидер абхазской ветеранской организации «Аруаа» Тимур Гулия, выступающий против передачи «Перепадной ГЭС-2» в аренду компании «СухумГЭС», указал на «уникальное географическое положение» Ингурской гидроэлектростанции.



По его словам, после войны «абхазская и грузинская стороны должны были сотрудничать в вопросе энергетики».



«И это был особый случай!» – говорит Гулия.



«Электричество нужно всем. Тогда была достигнута устная договоренность – 60% грузинской стороне от выработки и 40% – абхазской. Грузинская сторона взяла на себя обязательства обслуживать станцию, делать ремонт, платить заработную плату, так как у них, соответственно, на 20% больше, чем у нас.



B 1993 году была устная договоренность, что Ингур ГЭС останется вне политики, и с тех пор стороны по максимуму старались обходить политические вопросы в деятельности самой мощной гидроэлектростанции в Европе. Тогда, в интересах простых граждан Абхазии, подход был государственный», – отметил политик.



Гулия говорит, что не против передачи «Перепадных ГЭС» российским или абхазским инвесторам, если Абхазия будет получать электроэнергию «в интересах народа».





«Власти давно прекратили тендеры, решили и подписали договор. Но почему-то новые инвесторы готовы дать Абхазии всего 20% энергии от выработки. В этой ситуации мы испытываем испанский стыд. Иначе как объяснить, что Грузия дает нам 40% от выработки энергии, а новые инвесторы, по совместительству патриоты, всего 20%?!!! Надеюсь, что депутаты парламента, которые считают себя государственниками и патриотами, не поддержат такой коррупционный и антинародный проект!!!» – сказано в заявлении Гулия.



Ранее в «Аруаа» заявили, что могут провести акцию протеста в Сухуми – «если власти передадут в аренду коммерсантам народное достояние в неприемлемых условиях». Кроме того, они говорят, что договор с инвестором будет аннулирован после смены власти в Абхазии.



«Перепадные ГЭС» входят в комплекс «Ингури ГЭС». Сейчас лишь одна, «Перепадная ГЭС-I» полностью восстановлена и может работать на полную установленную мощность – 220 мегаватт. В 2021 году директор «Ингури ГЭС» Леван Мебония говорил о трех остальных ГЭС – «эти гидроэлектростанции находятся на нашем балансе, мы хотим провести их восстановление».









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