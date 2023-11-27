Гагру и Сухуми затопило в резуьтате шторма

27.11.2023 В результате шторма подтопило частные домовладения в Гагре и большинство туристических объектов на побережье, рассказал Sputnik первый замглавы администрации района Адамур Цишба.



"Сейчас спасатели откачивают воду из первых этажей зданий, но шторм не утихает, непосредственно там где мы стоим залило весь двор и вода доходит до дороги", - сказал он.



По его словам, делать выводы о том, какой ущерб нанес шторм жителям Гагры, пока рано.



В МЧС республики также уточнили, что волны заливают насосные и трансформаторные подстанции в Гагре, центральный водовод города. Несколько человек были эвакуированы из зоны подтопления.



Спасатели и коммунальщики также работают в микрорайоне Маяк в Сухуми. Там подтопило первые этажи двух домов, один из которых нежилой, рассказал замначальника департамента столичного ЖКХ Руслан Авидзба. Два человека были эвакуированы из зоны подтопления.



Сейчас сотрудники МЧС совместно с коммунальными службами пытаются отсечь дальнейшее поступление воды в дома. Работы осложняются продолжающимся семибалльным штормом.













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