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    TV Formula: оккупанты намерены восстановить мост Орсантия-Отобая
    28.11.2023
    Оппозиционный телеканал Formula распространяет эксклюзивные кадры и утверждает, что российские оккупационные силы намерены восстановить мост, который связывает села Орсантия и Отобая.

    На месте мобилизована тяжелая техника, наблюдается высокая активность в процессе подготовке.

    Новый инфраструктурный объект, предположительно, заменит Ингурский мост — граждане Грузии, проживающие в оккупированной Абхазии страны смогут пересекать линию оккупации через село Отобая.

    Становится известно, что временно будет перекрыт мост Ингури, и на одной из сторон будет обустроен КПП.

    В МИД Грузии заявили, что о планах Кремля ничего не знают, как и о об активности на территории так называемой линии разграничения с Абхазией.

    Ингурский мост (мост Ингури) — это участок дороги, ведущий из Самегрело в Абхазию.

    Sova писала, что в феврале 2016 года недалеко от Ингурского моста – в селе Рухи Зугдидского района — открылся многофункциональный торговый центр.

    Комплекс, состоящий из 10 зданий, занимает площадь 10 000 кв.м, а общая площадь застройки – 5 гектаров. В торговом центре представлены розничные и оптовые магазины, магазины мебели и оргтехники, гипермаркет, базы открытого типа, Общественный центр Министерства юстиции, автосервис, почта, аптека, объекты финансового и банковского обслуживания (открыты отделения VTB-Грузия и «Либерти-банка»).


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