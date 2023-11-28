В Гагре продолжаются работы по ликвидации последствий стихии

28.11.2023 Работы по ликвидации последствий шторма в Гагре продолжаются, в них задействовано около 200 человек, рассказал первый замглавы администрации Гагрского района Адамур Цишба.



"Примерно к 19:00 понедельника шторм стал слабее, но на море все еще большие волны. Мы продолжаем работы по очистке города. В них задействовано около 200 человек. Насосные станции затопило. Основная часть города без воды. Насосы разобрали и сейчас их просушивают", – уточнил он.



По словам Цишба, из-за стихии в Гагре частично приостановлена подача электроэнергии. Света нет в многоквартирных домах, где затопило подвальные помещения. Там установлены электрощиты.



"Подвалы уже все осушили, сегодня будем пробовать запускать щитки. Думаю, что к вечеру свет будет везде. Подтопило в результате шторма примерно десять многоквартирных домов", – рассказал он.



Масштабы последствий обрушившейся на Гагру стихии еще предстоит подсчитать, отметил Цишба и добавил, что в основном сильно пострадала прибрежная зона, где расположены кафе и гостиницы.









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