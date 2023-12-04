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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное Симоньян посоветовала абхазским студентам бороться против USAID

04.12.2023 «Неправительственные организации, такие как USAID, могут влиять на развитие Абхазии и ее политическую жизнь», — сказала главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян во время встречи с абхазскими студентами во время своего визита в Сухуми.



По ее словам, такие организации «в действительности протаскивают свою политику, свои ценности и парализуют страну по рукам и ногам, меняя культурный код этого народа и лишая эту страну независимости».



«Желаю вашему руководству мудрости, мужества и сил для бескомпромиссной борьбы с ними. Ничего хорошего от этого не будет. Под какими бы лозунгами они к вам ни приходили, они не принесут вам добра, а зла принесут много. Все это закончится каким-нибудь кровопролитием, не дай бог, как всегда заканчивается их вмешательство», — сказала Симоньян.



Как указал де-факто министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба, абхазские студенты имели прекрасную возможность лично задать вопросы Симоньян, и подобные встречи студентов с известными российскими журналистами и общественными деятелями будут продолжаться и в дальнейшем.



После назначения де-факто министром иностранных дел Абхазии Инала Ардзинбы, работавшего в Администрации президента России, давление и угрозы в адрес общественных организаций в Абхазии усилились. Ардзинба часто говорит о финансовой непрозрачности неправительственных организаций связывая их с мягкой силой Западных стран. По его словам, на официальном сайте Агентства международного развития США USAID говорится, что в Абхазии реализуются проекты, направленные на «борьбу с деструктивным влиянием Кремля» и «восстановление территориальной целостности Грузии».









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