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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное В ОБСЕ осудили создание российской военно-морской базы в Абхазии

05.12.2023 Объединение стран "Группа друзей Грузии" (ГДГ) в ОБСЕ, в состав которой входят США, Болгария, Великобритания, Дания, Эстония, Ирландия, Исландия, Канада, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Румыния, Словакия, Украина, Финляндия, Швеция и Чехия, выступило с заявлением о Грузии по итогам 30-й встречи глав МИД стран ОБСЕ.



В частности, ГДГ выразила особую обеспокоенность заявлениями о создании российской военно-морской базы в порту Очамчира в самопровозглашённой республике Абхазия. "Это очередная попытка дестабилизировать и без того сложную ситуацию в черноморском регионе" - говорится в заявлении западных государств, членов ОБСЕ.



В своём заявлении ГДГ также подтверждает поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно признанных границ, осуждает "агрессию России против Грузии в 2008 году" и выражает "глубокую обеспокоенность оккупацией Россией Абхазии и Южной Осетии".



Ранее президент самопровозглашённой республики Абхазия Аслан Бжания сообщил журналистам, что по договорённости с президентом России Владимиром Путиным в Очамчире создаётся вспомогательная база Черноморского флота и там будут базироваться военные корабли России.



Вооружённым силам Украины удалось повредить, вывести из строя и даже потопить несколько российских кораблей, после чего Москва приняла решение перебазировать часть кораблей из аннексированного Севастополя в Новороссийск. Порт Очамчира, судя по всему, рассматривается как ещё одна база ВМФ на значительном расстоянии от зоны действий украинских морских беспилотников. 23 октября военная разведка Украины подтвердила, что Россия "переводит часть кораблей из оккупированного Крыма в оккупированную Абхазию".



Порт Очамчира использовался в военных целях ещё в советское время. В 1980 году береговая инфраструктура была расширена для нужд ВМФ СССР. Но в 1996 году, по требованию Грузии, катера береговой охраны РФ были передислоцированы в Дагестан.



Договорённость между самопровозглашённой республикой Абхазия и Москвой об использовании порта Очамчира фактически для продолжения агрессии против Украины осудили президент, премьер-министр, МИД и парламент Грузии. "Открытие российской военно-морской базы в Очамчире – огромная мина под безопасностью всего черноморского региона", - говорится в заявлении президента Саломе Зурабишвили.









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