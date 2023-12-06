Останки 23 человек, погибших во время войны в Абхазии, переданы семьям

06.12.2023 Останки 23 человек, пропавших без вести во время войны в Абхазии, перевезены на контролируемую грузинскими властями территорию и переданы родным. Их личности были идентифицированы при участии Международного Комитета Красного Креста. Среди 23 человек – 21 военный и двое гражданских лиц.



17 военных похоронят 7 декабря на братском кладбище в Тбилиси, а остальных – на родовых кладбищах.



Гражданская панихида по погибшим пройдет 6 декабря в тбилисском соборе Святой Троицы, сообщают в аппарате госминистра Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия.



По информации Международного Комитета Красного Креста, с момента создания координационного механизма в 2010 году (в связи с войной в Абхазии в 1992–1993 гг.) были опознаны и переданы родственникам останки 273 человек, 1870 военнослужащих и гражданских лиц все еще числятся пропавшими без вести.









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