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    Общественные организации Грузии выступили за диалог между Тбилиси и Сухуми
    07.12.2023
    Общественные организации отреагировали на недавнюю дискуссию о том, нужен ли диалог между Тбилиси и Сухуми. Как отмечается в совместном заявлении, представители общественных организаций считают, что диалог между абхазским и грузинским (а также осетинским и грузинским) обществами необходим на разных уровнях, с участием разных акторов и групп.

    По их пояснению, тематические дискуссии могут затрагивать ряд вопросов, таких как: развитие торговых отношений между разделенными обществами, расширение возможностей качественного образования для молодежи, свободное передвижение людей и многие другие важные темы, которые послужат улучшению ситуации и положению населения, пострадавшего в результате конфликта.

    Как указывают организации, в рамках диалога также важно говорить о преимуществах интеграции в ЕС.

    «Следует также отметить, что такой диалог не может восприниматься как альтернатива или замена официального международного формата (Международных женевских переговоров). Неофициальный, многоаспектный диалог, например в формате т.н. «1,5 канала» это не дипломатическая встреча официальных лиц, а неформальная среда с участием экспертов, представителей гражданского общества и, при необходимости, лиц, принимающих решения, для обсуждения вопросов, представляющих общий интерес для всех и которые зачастую не могут быть решены в рамках их официальных форматов из-за чрезмерной политизации. Очевидно, что участие лиц, принимающих решения, в процессе диалога по социальным, экономическим, правовым и гуманитарным вопросам, относящимся к таким общим интересам, также важно.

    Только грузино-абхазский (как и грузино-осетинский) диалог не могут обеспечить политического решения конфликта, хотя очевидно, что без публичной дипломатии и диалога заинтересованных сторон процесс мирного разрешения конфликта не достигнет успеха. Международный опыт также подтверждает, что, несмотря на боль и трагедии, пережитые в прошлом, альтернативы миростроительству и ориентированному на результат диалогу в этом процессе нет. Достижение прогресса по гуманитарным, экономическим и социальным вопросам в рамках диалога будет в значительной степени способствовать разрушению «образа врага», развитию связей между людьми, подготовке благоприятной почвы для будущего процветания обществ и мирного сосуществования.

    Мы считаем, что диалог – это тот вопрос, который требует широкого общественного консенсуса, и готовы способствовать этому процессу», – говорится в совместном заявлении более 20-ти организаций.


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