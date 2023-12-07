Главная| Гражданское Общество| Свидетельства Истории| Этнографический Очерк| Война в Абхазии| Геноцид в Абхазии|

Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное В Абхазии запретили USAID

07.12.2023 Глава внешнеполитического ведомства оккупированного Россией грузинского региона Абхазия - Инал Ардзинба выступил с заявлением о новых подходах к взаимодействию с международными неправительственными организациями и агентствами ООН, осуществляющими деятельность в Абхазии.



В заявлении говорится, что "поступила анкета проекта Программы развития ООН «Партнерство для устойчивости» для ее согласования с МИД Абхазии. Донором указанного проекта выступает организация USAID (Агентство США по международному развитию - центральный орган государственной власти США, подведомственный Государственному департаменту США). Бюджет проекта составляет 8 млн долларов США. В анкете были указаны, как это выяснилось, намеренно размытые формулировки целей и задач данного проекта".



Как утверждает Ардзинба, в ходе практической реализации указанного проекта были выявлены попытки создания диалоговых площадок в онлайн и офлайн форматах "с целью установления прямого контакта между гражданами Республики Абхазия и гражданами Грузии, в том числе среди беженцев".



По его мнению, "формулируя размытые цели и задачи, кураторы проектов дезинформируют Министерство иностранных дел Республики Абхазия в целях достижения главной цели – создание общественных условий для продвижения политики Грузии в Абхазии".



В заявлении также приводятся инсинуации в попытке доказать, что USAID действует против абхазской "государственности" и во благо интересам властей Грузии.



В связи с изложенными фактами приняты следующие решения:



"- Объявить персоной нон грата регионального руководителя USAID Джона Пеннела.



- Новые проекты при частичной или полной финансовой поддержке со стороны USAID больше не будут сертифицироваться Министерством иностранных дел Республики Абхазия.



- Запрещается реализовывать проекты, целью которых является установление контактов между гражданами Республики Абхазия и гражданами Грузии.



- Министерство иностранных дел Республики Абхазия не будет согласовывать проекты с размытой и неточной информацией, в полной мере не отражающей цели и задачи проекта.



- Запрещается финансирование медиапроектов, целью которых является освещение вопросов внутренней и внешней политики Республики Абхазия.



- МНПО и Агентства ООН должны согласовывать с Министерством иностранных дел Республики Абхазия выделение финансовых средств на инициативы абхазских неправительственных организаций, а также любые мероприятия, проводимые в рамках согласованных проекто".



По теме следует отметить, что недавно Абхазию посетила руководитель российской государственной пропагандистской корпорации Маргарита Симоньян. На встрече с молодежью Абхазии она призвала их бороться с USAID. Это доказывает тот факт, что решение Ардзинба о запрете деятельности USAID исходит из Москвы, и не имеет ничего общего с интересами жителей оккупированного региона.









* При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.

<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>



<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>