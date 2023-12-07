В Абхазии запретили USAID

Глава внешнеполитического ведомства оккупированного Россией грузинского региона Абхазия - Инал Ардзинба выступил с заявлением о новых подходах к взаимодействию с международными неправительственными организациями и агентствами ООН, осуществляющими деятельность в Абхазии.
В заявлении говорится, что "поступила анкета проекта Программы развития ООН «Партнерство для устойчивости» для ее согласования с МИД Абхазии. Донором указанного проекта выступает организация USAID (Агентство США по международному развитию - центральный орган государственной власти США, подведомственный Государственному департаменту США). Бюджет проекта составляет 8 млн долларов США. В анкете были указаны, как это выяснилось, намеренно размытые формулировки целей и задач данного проекта".
Как утверждает Ардзинба, в ходе практической реализации указанного проекта были выявлены попытки создания диалоговых площадок в онлайн и офлайн форматах "с целью установления прямого контакта между гражданами Республики Абхазия и гражданами Грузии, в том числе среди беженцев".
По его мнению, "формулируя размытые цели и задачи, кураторы проектов дезинформируют Министерство иностранных дел Республики Абхазия в целях достижения главной цели – создание общественных условий для продвижения политики Грузии в Абхазии".
В заявлении также приводятся инсинуации в попытке доказать, что USAID действует против абхазской "государственности" и во благо интересам властей Грузии.
В связи с изложенными фактами приняты следующие решения:
"- Объявить персоной нон грата регионального руководителя USAID Джона Пеннела.
- Новые проекты при частичной или полной финансовой поддержке со стороны USAID больше не будут сертифицироваться Министерством иностранных дел Республики Абхазия.
- Запрещается реализовывать проекты, целью которых является установление контактов между гражданами Республики Абхазия и гражданами Грузии.
- Министерство иностранных дел Республики Абхазия не будет согласовывать проекты с размытой и неточной информацией, в полной мере не отражающей цели и задачи проекта.
- Запрещается финансирование медиапроектов, целью которых является освещение вопросов внутренней и внешней политики Республики Абхазия.
- МНПО и Агентства ООН должны согласовывать с Министерством иностранных дел Республики Абхазия выделение финансовых средств на инициативы абхазских неправительственных организаций, а также любые мероприятия, проводимые в рамках согласованных проекто".
По теме следует отметить, что недавно Абхазию посетила руководитель российской государственной пропагандистской корпорации Маргарита Симоньян. На встрече с молодежью Абхазии она призвала их бороться с USAID. Это доказывает тот факт, что решение Ардзинба о запрете деятельности USAID исходит из Москвы, и не имеет ничего общего с интересами жителей оккупированного региона.