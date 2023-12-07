Тела 23 человек, перевезенных из оккупированной Абхазии, были похоронены с воинскими почестями

07.12.2023 Совместными усилиями аппарата государственного министра по примирению и гражданскому равенству и Международного комитета Красного Креста в кафедральном соборе Самеба в течение двух дней проводились гражданские панихиды 23 человек, пропавших без вести в Абхазии во время вооруженных действий 1990-х годов, тела которых были доставлены из оккупированного региона.



Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и члены правительства Грузии почтили память погибших вместе с государственным министром Теей Ахвледиани.



По данным аппарата и государственного министра, 17 бойцов были похоронены с воинскими почестями на братском кладбище в Дигоми, а остальные, по решению семей, в различных местах, в том числе на родовых кладбищах.



В рамках механизмов поиска пропавших без вести в результате вооруженных действий 1990-х годов и Августовской войны 2008 года первая идентификация и перезахоронение тел состоялись в 2013 году. На данный момент в рамках механизмов обнаружено 604 человеческих останков, из них 288 идентифицированы.









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