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    В Абхазии до смерти избит гражданин Грузии
    10.12.2023
    Сообщается о гибели жителя Гальского района, гражданина Грузии Темура Карбая. Он был задержан абхазской милицией и избит до смерти, заявили лидер «Движения за Абхазию» Нукри Нодия и глава «Антиоккупационного движения» Давид Кацарава.

    «По нашей информации, так называемая милиция задержала этого человека, жестоко избила его, а когда поняли, что он находится на грани смерти, попытались его спасти и увезли в Сухуми. Но, к сожалению, он умер», – отметил Нукри Нодия.

    «Вчера (9 декабря – ред.) в оккупированном Гали оккупационный режим избил до смерти гражданина Грузии Темура Карбая», – написал в соцсети Давид Кацарава.

    Информацию прокомментировала президент Грузии Саломе Зурабишвили.

    «В оккупированной Абхазии из-за жестокого обращения со стороны местной милиции погиб еще один гражданин Грузии, Карбая. Это трагическое событие является еще одним напоминанием о явном нарушении прав человека на оккупированных Россией территориях. К сожалению, такие события происходят в 75-ю годовщину принятия Всеобщей декларации прав человека», – заявила Зурабишвили.

    Власти самопровозглашенной республики Абхазия о смерти жителя Гальского района не сообщали. Информацию не комментировали и в правительстве Грузии.


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