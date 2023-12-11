По делу об убийстве Темура Карбая в Гали задержаны до 10-ти сотрудников «милиции» - СМИ

11.12.2023 Formula TV сообщает, что по делу об убийстве гражданина Грузии Темура Карбая 9 декабря в Гали задержаны до 10-ти сотрудников «милиции». Среди них есть и сотрудники так называемой «криминальной милиции».



Они находятся в СИЗО Сухуми. Телекомпания сообщает и фамилии задержанных сотрудников «милиции» — Квеквескири, Заркуа, Ткебучава и Абшилава.



Напомним, 9 декабря в оккупированной Абхазии был до смерти избит сотрудниками «милиции» региона житель города Гали Темур Карбая. Мужчина 40 лет скончался по пути в местную больницу. Информацию об этом распространили НПО «Движение за Абзазию» и лидер «Антиоккупационного движения» Давид Кацарава.



Осудили убийство гражданина Грузии в оккупированной Абхазии президент Грузии и спикер парламента Грузии.



В СГБ Грузии заявили, что представители оккупационного режима подтвердили факт смерти гражданина Грузии в оккупированном Гали. Однако в оккупированной Абхазии не подтвердили попытку незаконного задержания убитого сотрудниками гальской «милиции» Темура Карбая.









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