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    Омбудсмен потребовал обеспечить эффективное расследование смерти гражданина Грузии в Абхазии
    11.12.2023
    Народный защитник Грузии Леван Иоселиани призывает власти страны и международные организации обеспечить эффективное расследование гибели Темура Карбая в оккупированной Абхазии.

    По сообщениям СМИ, 43-летний гражданин Грузии скончался в сухумской больнице 9 декабря после того, как был жестоко избит милицией при задержании в городе Гали.

    В офисе омбудсмена подчеркнули, что ответственность за предполагаемое нарушение права на жизнь гражданина Грузии лежит на России, поскольку именно она осуществляет контроль над оккупированной территорией.

    «Народный защитник призывает власти Грузии, а также все международные правозащитные и мониторинговые организации приложить максимум усилий для обеспечения эффективного расследования вышеуказанного факта, наказания виновных и возложения ответственности на Российскую Федерацию», – сказано в заявлении.

    Народный защитник напомнил, что это уже не первый подобный случай в неконтролируемых центральными властями Абхазии и Южной Осетии. До сих пор не понесли наказания силовики, виновные в убийстве четырех граждан Грузии – Давида Башарули, Гиги Отхозория, Арчила Татунашвили и Ираклия Кварацхелия. Более того, цхинвальские власти до сих пор не расследовали убийство гражданина Грузии на оккупированной территории возле села Кирбали в прошлом месяце.

    «На фоне вышеизложенного, участие международных организаций и международного сообщества в целом особенно важно для предотвращения предполагаемых нарушений права на жизнь, поскольку безнаказанность подобных действий подвергает жизни граждан Грузии особой опасности», – отмечено в обращении.

    В Службе госбезопасности Грузии журналистам заявили, что выясняют обстоятельства произошедшего в Гали. По данным ведомства, «представители оккупационного режима подтвердили факт смерти гражданина Грузии, но не подтвердили попытку незаконного задержания» Карбая.

    Ранее сегодня сообщение о смерти Карбая прокомментировала президент Грузии Саломе Зурабишвили. По ее словам, этот факт «является трагическим напоминанием о вопиющих нарушениях элементарных прав человека на оккупированных Россией территориях».

    Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили выразил соболезнования семье погибшего. Он также указал на систематический характер нарушения прав человека в оккупированных регионах.


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