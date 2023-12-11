Депутат «Мечты» — об убийстве в Гали: «В борьбе с оккупацией шага назад не будет!»

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11.12.2023 - SOVA Депутат «Грузинской мечты» Михаил Сарджвеладзе отреагировал на убийство гражданина Грузии Темура Карбая в Гали и заявил, что в борьбе с оккупацией «шага назад не будет» и что «ни одно такое преступление не останется безнаказанным».



Так председатель комитета парламента Грузии по защите прав человека обратился к гражданам Грузии и международному сообществу. Сарджвеладзе назвал убийство Карбая «варварским актом оккупационного режима».



«Ни один такой факт не останется безнаказанным. Я твердо верю, что это произойдет очень скоро! Долг каждого из нас сделать все, чтобы, с одной стороны, это не осталось безнаказанным, а с другой — такие варварские действия были максимально предотвращены», — подчеркнул он.



Отметим, телеграм-канал «Аиашара» опубликовал комментарий де-факто МВД Абхазии, в котором ни слова не говорится о том, что Карбая был избит сотрудниками «милиции». Сообщается, якобы задержанный самолично пытался нанести себе увечья и поэтому оказался в больнице Гали. А после «профилактической беседы» Карбая якобы был отпущен.



По информации оппозиционного телеканала Formula TV, по делу об убийстве гражданина Грузии Темура Карбая 9 декабря в Гали задержаны до 10-ти сотрудников «милиции». Среди них есть и сотрудники так называемой «криминальной милиции».



Напомним, 9 декабря в оккупированной Абхазии был до смерти избит сотрудниками «милиции» региона житель города Гали Темур Карбая. Мужчина 43 лет скончался по пути в местную больницу. Информацию об этом распространили НПО «Движение за Абзазию» и лидер «Антиоккупационного движения» Давид Кацарава.



Осудили убийство гражданина Грузии в оккупированной Абхазии президент Грузии и спикер парламента Грузии.



В СГБ Грузии заявили, что представители оккупационного режима подтвердили факт смерти гражданина Грузии в оккупированном Гали. Однако в оккупированной Абхазии не подтвердили попытку незаконного задержания убитого сотрудниками гальской «милиции» Темура Карбая.









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