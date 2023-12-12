Аслан Бжания: Запад хочет, чтобы наша столица была в Тбилиси

12.12.2023 По заявлению т.н. «президента» оккупированной Абхазии Аслана Бжания, Запад в лице США и европейских стран не хочет видеть Абхазию частью мира. Информацию распространяют российские СМИ.



«Они хотят, чтобы наша столица была не в Сухуме, а в Тбилиси, и планомерно работают над тем, чтобы это произошло. Это им нужно для того, чтобы показать миру ничтожность признания Российской Федерацией нашего суверенитета, а также, чтобы показать Грузии и другим странам региона, что ключ к решению проблем лежит в их кармане. Они делают все, чтобы в Абхазии не было никакого развития», - отметил Бжания.



По его словам, Абхазия должна стремиться стать частью иной архитектуры мира, новой системы безопасности, построенной на «взаимном уважении, признании суверенитета и интеграции с союзниками».



«Вот почему мы с Россией! По этой причине мы нацелены на выстраивание с ней таких отношений. Абхазия, наряду с Россией, оказалась частью глобального кризиса. Вся Европа погружена в этот конфликт. Запасы человеческих сил, запасы имущественные, богатство европейских стран расточаются и уже расточились, а СВО вступила в свою последнюю фазу решительного столкновения на Украине. Полагаю, не надо объяснять, что исход происходящей там кровавой трагедии уже недалек», - сказал Бжания.









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