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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное Лидер Alt-Info: угроза для Грузии — не Россия, а потомки абхазских мухаджиров

12.12.2023 Лидер Alt-Info Кока (Константин) Моргошия заявил, что властям Грузии необходимо незамедлительно действовать — начинать договариваться по вопросу деоккупации территорий Грузии с Россией, поскольку опасность для страны и оккупированной Абхазии сегодня представляют потомки абхазских мухаджиров.



Согласно сведениям, потомки абхазских мухаджиров (мухаджир — переселенец) проживают в 50-ти странах мира. В исторических документах сказано, что в 1867 и 1877 годах более 50 тысяч абхазов были депортированы Российской империей из Абхазии в Турцию.



По словам Моргошия, именно потомки абхазских переселенцев из Турции, в первую очередь, пытаются перетянуть канат на себя.



«Сейчас я нахожусь в Москве, и, как известно, сюда поступает больше информации. Есть сведения о том, что кто-то <в Абхазии> начал какие-то движения… Деоккупация страны для нас — самый важный вопрос, требующий скрупулезного подхода.



<> Вам известно, что отмечается относительная стабилизация отношений с Россией и шаги, направленные на улучшение. Сегодня ситуация намного лучше, чем пять лет назад — туристов больше приезжает, между нашими странами безвизовый режим, прямое авиасообщение, много грузин приезжает <в Россию> и то представление и стереотипы, которое сложилось, о том, что на Красной площади сидит пьяный медведь с бутылкой водки в руке и ест детей, развеяны — многие своими глазами увидели, что это не так», — говорит Моргошия.



Лидер прокремлевского движения указывает на то, что в здоровой части общества Абхазии «приемлемо» то, что Грузия постепенно налаживает отношения с РФ. Но многие, отметил Моргошия, — те, кто «неадекватен», — видят угрозу в том, что сегодня-завтра «с русскими переговорим и решим важные вопросы» и что встанет вопрос возвращения оккупированных Абхазии и Цхинвальского региона.



«И вместе с абхазскими братьями, осетинскими братьями и сестрами нам придется навсегда закрыть этот вопрос. И именно поэтому этим вопросом уже воспользовались спецслужбы соседних государств», — поясняет лидер движения пророссийского радикального толка.



Лидеру Alt-Info интерес спецслужб «соседних государств» понятен. Имен Кока Моргошия не называет, но указывает на потомков мухаджиров и убыхов (один из автохтонных народов Кавказа, родственный по языку, культуре и быту адыгам, абазинам и абхазам — ред.), которые проживают в Турции, «включая абхазов с мегрельскими фамилиями — их до миллиона», сообщает он.



Моргошия обращает внимание на то, что эти люди начали «вести активную деятельность» в оккупированной Абхазии, делают информационные вбросы о том, что Россия может «уступить» Грузии территорию оккупированного региона и что не допустить этого может только Турция.



«Говорят о том, что, мол, давайте, налаживать с турками стратегические отношения. Мол, что турки до конца нас защитят. Как в случае с Азербайджаном в отношении Нагорного Карабаха…



<> Известно, что нет ни одного друга, который не думал бы о своих интересах — ни в Турции, ни в России, в том числе. Мы должны думать о себе и показать им, что Грузия в регионе может выполнить такую политическую функцию, которая может стать исторической. У нас есть геополитическое расположение. Это может стать мощным оружием в наших руках», — заявляет Моргошия.



Лидер пророссийского движения критикует власти Грузии, которые, по его словам, в одной руке держат флаг ЕС, зная, что статус кандидата в ЕС «не имеет никакого значения», а в другой — Конституцию, где написано о стремлении Грузии в НАТО. Он обвиняет их в бездействии и в движении в неверном направлении.



«Они стремятся в НАТО, зная, что никто их там не примет. Если бы там даже и захотели этого, то Россия не позволит этому произойти.



Говорят народу, мол, мы не ввязались в войну, мол, будьте за это благодарны; не присоединились к санкциям… <> Если вы думаете, что Владимир Путин вас будет умолять, просить, мол, если вы не можете приехать в Москву, то, давайте, я в Казбеги приеду и встретимся и поговорим, тогда вам нужен психиатр.



Россия знает, что Грузия — важная и нужная локация для них, исходя из политики, поскольку в политике нет постоянного друга или постоянного врага. То, что происходит в Абхазии сегодня, не хорошо ни для абхазов, ни для нас. Поэтому необходимо начать переговоры с РФ, считает Моргошия.



«Надеюсь, хоть сейчас власти Грузии осознают, что уже пора приступать к обсуждению с Россией вопроса деоккупации Грузии, потому, что эту проблему (мухаджиров) мы должны снять едиными усилиями. Грузины вернутся в родные дома. И свой план ни мухаджиры, ни кто-то другой не осуществит — эта земля наша», — говорит Моргошия.



Лидер Alt-Info cчитает, что отдельную угрозу представляют и этнические армяне, проживающие в оккупированной Абхазии.



«Начните с русскими уже разговор — прекратите тянуть волынку. И с Арменией надо договариваться — так много в Абхазии армян. Начните уже двигаться. Своими глупостями вы мне не нанесете вред — я не чиновник и под полой не прячусь.



Кроме русских, надо вести беседу с абхазами — вояками. И тогда проблема решится. Тогда мы и в Абхазию скоро вернемся, и в Самачабло — не тайком, не украдкой, а достойно — обнимая осетинских братьев, абхазских братьев.



И там, и тут поймут, что мы — не пушечное мясо, ни грузины, ни осетины, ни абхазы. И потом выберем патриотичное правительство», — заявил лидер Alt-Info.









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