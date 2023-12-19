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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное Семья Гиги Отхозория выиграла иск против России в ЕСПЧ

19.12.2023 Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал причастность России к убийству гражданина Грузии Гиги Отхозория и установил, что Москва нарушила статью 2 Конвенции о защите прав человека и основных свобод – Право на жизнь.



ЕСПЧ обязал Россию выплатить 130 тысяч евро семье Гиги Отхозория. Иск в Страсбург Ассоциация молодых юристов Грузии внесла от имени матери Отхозория – Джульетты Чантурия, его супруги – Нино Маткава, а также детей – Акаки и Кетеван Отхозория.



30-летний гражданин Грузии Гига Отхозория был убит 19 мая 2016 года в селе Хурча у разделительной линии в Зугдидском муниципалитете. Грузинский суд установил, что убийство совершил абхазский пограничник Рашид Канджи-оглы. Его заочно приговорили к 14 годам лишения свободы. Канджи-оглы объявлен в международный розыск по линии Интерпола, однако он до сих пор не предстал перед судом. Власти самопровозглашенной республики Абхазия прекратили уголовное преследование в отношении пограничника.



Ранее ЕСПЧ установил, что Россия осуществляет эффективный контроль над Абхазией и Южной Осетией, несет ответственность за нарушения прав грузинских граждан.



Совет Европы в декабре вновь призвал Россию к исполнению своих международных обязательств и выплате компенсаций по делам, решения по которым принял Европейский суд по правам человека. Россия была исключена из Совета Европы в марте 2022 года после вторжения в Украину, однако в организации настаивают, что она по-прежнему обязана исполнять решения по делам, жалобы по которым были поданы до этого момента.



Российские власти неоднократно заявляли, что не будут исполнять решения ЕСПЧ, вынесенные после 16 марта 2022 года.



Россия до сих пор не выплатила более 129 миллионов евро компенсации Грузии по делу о нарушении прав грузинских граждан во время вооружённого конфликта 2008 года. С учётом процентов сейчас эта сумма достигла 133 миллионов.









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