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    В Абхазии возник дефиит яиц
    20.12.2023
    Яйца в Абхазию не поступают из России около месяца, причина – в нехватке продукта на внутреннем российском рынке. Сегодня яйца в Абхазии продаются по 180 рублей, рассказал один из поставщиков продуктов в Абхазию Николай Скафарь.

    «Поставки прекратились еще с конца ноября. Мы писали письма нашим поставщикам о том, что мы занимаемся снабжением санаторно-курортных учреждений, то есть кормим тех же россиян, которые приезжают на отдых к нам», – Скафарь.

    Сложная ситуация с куриными яйцами в России поставила «на стоп» поставки в Абхазию. В ближайшее время российских яиц на рынке ждать не стоит.

    «При этом с куриным мясом ситуация в Абхазии лучше, в республике сделали запасы, так что после Нового года цены на курицу даже могут немного снизиться», – добавил он, выступая в эфире радио Sputnik.




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