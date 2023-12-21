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    Президент о передачи дачи в Пицунде: это наши земли, поэтому нам их защищать
    21.12.2023 - SOVA
    Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявляет называет нелигитимной передачу России дачи в Пицунде (Бичвинта). Защита территорий и объектов, находящихся на них – это обязанность государства, напомнила властям президент.

    «Это решение, как и все другие решения, связанные с аэропортом, связанные с Очамчира, является нелегитимным, незаконным и решением, принятым без согласия народа. Это наши земли, наш аэропорт, наш порт, всё вместе и поэтому нам их защищать. Мы должны защищать её на международной арене, мы должны протестовать там каждый день, чтобы де-факто власти не делали нелегитимные шаги», — заявила Зурабишвили.

    28 декабря де-факто парламент Абхазии должен рассмотреть соглашение о передаче «госдачи» в Пицунде России.
    Напомним, Аслан Бжания заявил, что готов «пойти навстречу» российскиму президенту, поскольку между Сухуми и Москвой «особые» отношения.

    Поясняется, что это не означает передачи «пицудской государственной дачи» во владение России, точнее — передадут не саму землю, а лишь здания, которые расположены на территории в аренду на 49 лет с оплатой 1 рубль за каждый участок. Действие документа продлевается на каждые 15 лет. Отмечается, что РФ на территории дачи в Пицунде может построить свои объекты, собственником которых она становится.


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