Главная| Гражданское Общество| Свидетельства Истории| Этнографический Очерк| Война в Абхазии| Геноцид в Абхазии|

Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное Давитая: передача РФ госдачи в Пицунде – захват грузинской собственности

21.12.2023 Планы властей самопровозглашенной республики Абхазия утвердить соглашение о передаче России госдачи в Пицунде комментирует председатель грузинской партии «Европейские демократы» Паата Давитая. Политик называет действия абхазских властей и Москвы незаконными и призывает руководство Грузии отреагировать на них соответствующим образом.



«Эти действия, которые сегодня предпринимают сепаратистский парламент и РФ, являются захватом грузинской собственности. Это признаки аннексии, исходя из этого очень важно, чтобы правительство Грузии обратилось к международным партнерам по поводу того, как Россия, нарушая все правовые нормы захватывает собственность, принадлежащую Грузии, и это должно стать предметом расследования, потому что в будущем все эти люди, причастные к этому, должны быть привлечены к ответственности по Уголовному кодексу Грузии», – сказал Давитая.



Ранее с заявление по теме выступила президент Грузии Саломе Зурабишвили



«Это наши земли, наш аэропорт, наш порт, и поэтому нам надо их защищать», – сказала Зурабишвили 20 декабря после открытия Дома правосудия в Зугдиди.







По соглашению, подписанному в январе 2022 года, «объект» в Пицунде, передаваемый в собственность РФ, включает в себя движимое и недвижимое имущество (за исключением земельных участков и участка акватории моря). Абхазская сторона передает его России на безвозмездной основе в 6-месячный срок после вступления в силу документа.

Российской стороне передаются земельные участки, на которых размещен объект, и прилегающий к объекту участок акватории моря на условиях аренды на 49 лет с оплатой в размере 1 рубль в год за каждый участок.



На земельных участках, передаваемых в аренду российской стороне, Москва имеет право осуществлять капитальное строительство по согласованию с абхазской стороной. Право собственности на построенные здания, строения, сооружения будет принадлежать российской стороне.



В документе сказано, что российская сторона использует объект, земельные участки и участок акватории моря для проведения государственных мероприятий с участием лиц, подлежащих государственной охране, а также для их оздоровительного отдыха.



Стороны договорились, что документ заключается на 49 лет и автоматически продлевается на последующие 15-летние периоды, если ни одна из сторон не менее чем за 6 месяцев до истечения периода не уведомит в письменной форме другую сторону о намерении прекратить его действие. Прекращение действия соглашения при этом не повлечет за собой прекращения права собственности на движимое и недвижимое имущество.



Оппозиционеры, представители гражданского общества и молодежных организаций требовали от парламента не ратифицировать документ, а от абхазского лидера – отозвать соглашение.









* При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.

<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>



<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>