Заседание Координационного механизма по поиску пропавших без вести состоялось в Стамбуле

21.12.2023 Абхазская и грузинская стороны при посредничестве Международного Комитета Красного Креста договорились о практических шагах по активизации сбора и обмена информацией по поиску лиц, пропавших без вести в Абхазии в 1992-1993 годах.



В Стамбуле 20 декабря состоялось 15-е заседание Координационного механизма по поиску лиц, пропавших без вести.

За 2023 год были найдены и идентифицированы останки двоих участников войны с абхазской стороны. За все время работы механизма с абхазской стороны были опознаны и переданы родственникам останки 46 человек.



Координационный механизм по выяснению судьбы людей, пропавших без вести в Абхазии в 1992-93 годах, был создан в 2010 году под эгидой МККК.









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