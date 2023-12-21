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    Заседание Координационного механизма по поиску пропавших без вести состоялось в Стамбуле
    21.12.2023
    Абхазская и грузинская стороны при посредничестве Международного Комитета Красного Креста договорились о практических шагах по активизации сбора и обмена информацией по поиску лиц, пропавших без вести в Абхазии в 1992-1993 годах.

    В Стамбуле 20 декабря состоялось 15-е заседание Координационного механизма по поиску лиц, пропавших без вести.
    За 2023 год были найдены и идентифицированы останки двоих участников войны с абхазской стороны. За все время работы механизма с абхазской стороны были опознаны и переданы родственникам останки 46 человек.

    Координационный механизм по выяснению судьбы людей, пропавших без вести в Абхазии в 1992-93 годах, был создан в 2010 году под эгидой МККК.


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