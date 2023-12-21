Заседание Координационного механизма по поиску пропавших без вести состоялось в Стамбуле

Абхазская и грузинская стороны при посредничестве Международного Комитета Красного Креста договорились о практических шагах по активизации сбора и обмена информацией по поиску лиц, пропавших без вести в Абхазии в 1992-1993 годах.
В Стамбуле 20 декабря состоялось 15-е заседание Координационного механизма по поиску лиц, пропавших без вести.
За 2023 год были найдены и идентифицированы останки двоих участников войны с абхазской стороны. За все время работы механизма с абхазской стороны были опознаны и переданы родственникам останки 46 человек.
Координационный механизм по выяснению судьбы людей, пропавших без вести в Абхазии в 1992-93 годах, был создан в 2010 году под эгидой МККК.