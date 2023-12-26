В Абхазии сети АЗС не отпускают некоторые виды нефтепродуктов

26.12.2023 В абхазской компании «Азид» объяснили причины приостановки отпуска некоторых видов нефтепродуктов.



«По независящим от нас причинам, из-за сложившейся ситуации с ограничением поставок топлива в Республику Абхазия, приостановлен отпуск некоторых видов нефтепродуктов в сети АЗС „Азид“. На ряде АЗС „АЗиД“ осуществляется отпуск бензина по картам юридическим лицам, фактически оплатившим определенные объёмы нефтепродуктов в соответствии с ранее заключенными договорами. Указанные ограничения, а также ограничения на прием заявок по отпуску бензина по картам юридическим лицам на следующий месяц будут действовать до решения проблемы с поставкой необходимого объема топлива», — говорится в сообщении компании.



Глава местного министерства экономики Кристина Озган рассказала о ситуации на топливном рынке. Она отметила, что 16 декабря вышло постановление правительства России, которое наделяет компанию «Роснефть» исключительным правом на осуществление экспортных поставок нефтепродуктов в Абхазию. По словам "министра", существует много поставщиков топлива в Абхазию, которые заключили контракты с различными компаниями и осуществляют экспорт нефтепродуктов в республику.









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