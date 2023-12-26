Соглашение о передаче России госдачи в Пицунде могут утвердить 27 декабря

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26.12.2023 Парламент самопровозглашенной республики Абхазия рассмотрит вопрос о ратификации соглашения о передаче России госдачи «Пицунда» уже завтра, 27 декабря. Ранее планировалось, что заседание пройдет 28 декабря.



В инициативной группе «ҲараҲПицунда» («Наша Пицунда») уже призвали к проведению акции у стен парламента: «Сохраним Пицунду! Другого шанса не будет!».



Предположительно, митинг у здания законодательного органа проведут и оппозиционные силы.



Напомним, что в российско-абхазском соглашении были допущены ошибки в координатах госдачи и прилегающей акватории. На встрече с депутатами абхазский лидер Аслан Бжания заявил, что российская сторона поменяла координаты и прислала новый документ.







По соглашению, подписанному в январе 2022 года, «объект», передаваемый в собственность РФ, включает в себя движимое и недвижимое имущество (за исключением земельных участков и участка акватории моря). Абхазская сторона передает его России на безвозмездной основе в 6-месячный срок после вступления в силу документа.

Российской стороне передаются земельные участки, на которых размещен объект, и прилегающий к объекту участок акватории моря на условиях аренды на 49 лет с оплатой в размере 1 рубль в год за каждый участок.



На земельных участках, передаваемых в аренду российской стороне, Москва имеет право осуществлять капитальное строительство по согласованию с абхазской стороной. Право собственности на построенные здания, строения, сооружения будет принадлежать российской стороне.



В документе сказано, что российская сторона использует объект, земельные участки и участок акватории моря для проведения государственных мероприятий с участием лиц, подлежащих государственной охране, а также для их оздоровительного отдыха.

Стороны договорились, что документ заключается на 49 лет и автоматически продлевается на последующие 15-летние периоды, если ни одна из сторон не менее чем за 6 месяцев до истечения периода не уведомит в письменной форме другую сторону о намерении прекратить его действие. Прекращение действия соглашения при этом не повлечет за собой прекращения права собственности на движимое и недвижимое имущество.



Оппозиционеры, представители гражданского общества и молодежных организаций требовали от парламента не ратифицировать документ, а от абхазского лидера – отозвать соглашение.



В сентябре тему передачи России госдачи в Пицунде прокомментировал глава абхазского МИДа Инал Ардзинба. Он говорит, что «информационное сопровождение рассмотрения вопроса» нанесло ущерб абхазо-российскому диалогу. А Россия, по его словам, – «ядро внешней политики» Абхазии. «Потеряем отношения с Россией – потеряем нашего главного союзника и мировую державу», – отметил глава абхазского ведомства.









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