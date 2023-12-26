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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное В «Аруаа» возмущены визитом Кристины Озган «на территорию Грузии»

26.12.2023 В ветеранской организации «Аруаа» заявили, что информация о переговорах главы Минэкономики, вице-премьера самопровозглашенной республики Абхазия Кристины Озган с грузинской стороной «подтверждена достоверным источником». Ранее о визите Озган сообщила «Нужная газета».



«Мы считали это анонимным выбросом и не верили, а сегодня информация была подтверждена достоверным источником. На КПП «Ингур» все еще служат настоящие патриоты своей страны», – заявили в «Аруаа».



В оппозиционной силе говорят, что с момента признания Россией независимости Абхазии «ни один выскопоставленный чиновник Республики Абхазия не посещал Грузию», а переговоры с грузинской стороной по энергетике и в рамках Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты проходили в Гальском районе.



«(Кристина) Озган поехала на территорию Грузии инкогнито, скрыв свой визит от народа Республики Абхазия. Никто не знает, что обсуждала и с кем встречалась госпожа Озган. Если это вопросы энергетики, то нам не известно о чем шла речь, что предлагала абхазская сторона взамен на электроэнергию – политические уступки или что-то другое? Недавно резонанс вызвал приезд в Республику Абхазия грузинских депутатов и скрытное посещение ими абхазских святынь. Но наших власть держащих и злоупотребляющих своими полномочиями ничего не останавливает. Как вы, действующие политики, посмели, скрыв от народа, посещать вражескую страну и вести переговоры от нашего имени?» – сказано в заявлении.





В оппозиции уверены, что без одобрения со стороны абхазского президента Аслана Бжания «такая поездка была невозможна». «Аруаа» требует, чтобы парламент «призвал к ответу» главу Минэкономики.



«Мы считаем, что после такого шага вице-премьер, министр экономики Республики Абхазия (Кристина) Озган должна публично принести извинения народу Республики Абхазия или немедленно подать в отставку», – сказано в заявлении.



«Аруаа» обратилась и к партии «Амцахара» и другим общественным организациям с призывом «дать оценку незаконным действиям» Кристины Озган.



Сама Озган подтвердила, что абхазская и грузинская стороны «провели рабочую встречу» на плотине «Ингури ГЭС».

Грузинский энергетик Гия Арабидзе в разговоре с «Эхом Кавказа» не исключил, что стороны могли обсудить вопрос восстановления «Перепадных ГЭС».









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