В Сухуми протестуют против передачи России госдачи «Пицунда»

26.12.2023 У здания де-факто парламента Абхазии проходит акция противников ратификации соглашения о передачи России госдачи «Пицунда».



Акция была спланирована и организована после того, как стало известно, что де-факто власти Абхазии намерены рассмотреть вопрос о передаче дачи России 27 декабря.



«К вам обращаются граждане Абхазии! Мы стоим перед парламентом. Причина этого в том, что заседание 28 декабря было перенесено на 27 декабря. Это было неожиданно. Нас возмутила явная хитрость и упорство, с которыми решается этот вопрос.



Я призываю всех неравнодушных прийти и узнать, почему не учитывается воля подавляющего большинства народа и почему так хитро поднимается этот вопрос. Мы будем стоять здесь, ждать развития событий, никуда уходить не собираемся!» — цитирует одного из участников митинга сайт телекомпании TV Pirveli.









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