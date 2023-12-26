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    В Сухуми протестуют против передачи России госдачи «Пицунда»
    26.12.2023
    У здания де-факто парламента Абхазии проходит акция противников ратификации соглашения о передачи России госдачи «Пицунда».

    Акция была спланирована и организована после того, как стало известно, что де-факто власти Абхазии намерены рассмотреть вопрос о передаче дачи России 27 декабря.

    «К вам обращаются граждане Абхазии! Мы стоим перед парламентом. Причина этого в том, что заседание 28 декабря было перенесено на 27 декабря. Это было неожиданно. Нас возмутила явная хитрость и упорство, с которыми решается этот вопрос.

    Я призываю всех неравнодушных прийти и узнать, почему не учитывается воля подавляющего большинства народа и почему так хитро поднимается этот вопрос. Мы будем стоять здесь, ждать развития событий, никуда уходить не собираемся!» — цитирует одного из участников митинга сайт телекомпании TV Pirveli.


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