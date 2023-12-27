Бжания подарил России самый лакомый туристический кусочек Абхазии

Де-факто лидер оккупированной Абхазии Аслана Бжания подписал «закон» о передаче России дачи в Пицунде. В часотности, вступил в силу т.н. закон «О ратификации соглашения между правительством Республики Абхазия и правительством Российской Федерации о передаче в собственность Российской Федерации объекта на территории Республики Абхазия и порядке его использования».



«Законом» установлен запрет на передачу третьим лицам в период действия соглашения объектов, земельных участков и участков акватории моря», указанных в документе, а также зданий, строений и сооружений, которые будут построены в будущем. Запрет на передачу третьим лицам объектов действует и в случае прекращения действия соглашения.



Согласно «закону», несоблюдение стороной или сторонами соглашения влечет за собой: прекращение действия российско-абхазского соглашения, его денонсацию, возвращение объектов в собственность Абхазии.



Напомним, т.н. парламент оккупированной Абхазии утром ратифицировал соглашение о передаче России дачи в Пицунде.









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