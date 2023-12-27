Самхарадзе: Мы решительно осуждаем незаконные действия по ратификации передачи России территории Пицунды

27.12.2023 Мы решительно осуждаем незаконные действия по ратификации передачи России территории Пицунды (Бичвинта), - заявил председатель комитета парламента Грузии по внешним отношениям Николоз Самхарадзе.



«Поздно ночью де-факто парламент Абхазии ратифицировал передачу России территории Пицунды. Мы решительно осуждаем эти незаконные действия и объявляем недействительными все правовые действия, осуществленные во время оккупации. Это будет исправлено после того, как Грузия восстановит свою юрисдикцию над Абхазией», - пишет Николоз Самхарадзе в соцсети X.



Сегодня т.н. парламент оккупированной Абхазии утром ратифицировал соглашение о передаче России дачи в Пицунде (Бичвинта). Т.н. президент Аслана Бжания подписал о передаче России дачи в Пицунде.









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