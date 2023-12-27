Омбудсмен Грузии встретился с родственниками Ираклия Бебуа

Народный защитник Грузии Леван Иоселиани встретился с членами семьи Ираклия Бебуа, задержанного властями самопровозглашенной республики Абхазия. Его родные рассказали омбудсмену о проблемах со здоровьем задержанного и тяжелых условиях содержания.



«Народный защитник призывает все соответствующие ведомства принять эффективные меры для улучшения состояния здоровья Ираклия Бебуа и условий содержания в тюрьме. Также аппарат будет следить за его состоянием в меру своих возможностей», – пишет омбудсмен на странице в соцсети Facebook.

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Ираклий Бебуа был задержан в Гальском районе 30 сентября 2020 года по факту сожжения абхазского флага. В результате местный суд приговорил его к 9 годам лишения свободы, признав виновным в «незаконном приобретении и хранении боеприпасов», «умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога» и «надругательстве над государственным флагом». Во время обыска в его доме абхазские силовики изъяли ручную гранату, которую он якобы держал под подушкой в своей кровати.



• 28 сентября абхазский парламент принял постановление об амнистии, однако она не распространилась на Ираклия Бебуа.









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