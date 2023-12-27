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    Омбудсмен Грузии встретился с родственниками Ираклия Бебуа
    27.12.2023
    Народный защитник Грузии Леван Иоселиани встретился с членами семьи Ираклия Бебуа, задержанного властями самопровозглашенной республики Абхазия. Его родные рассказали омбудсмену о проблемах со здоровьем задержанного и тяжелых условиях содержания.

    «Народный защитник призывает все соответствующие ведомства принять эффективные меры для улучшения состояния здоровья Ираклия Бебуа и условий содержания в тюрьме. Также аппарат будет следить за его состоянием в меру своих возможностей», – пишет омбудсмен на странице в соцсети Facebook.


    Ираклий Бебуа был задержан в Гальском районе 30 сентября 2020 года по факту сожжения абхазского флага. В результате местный суд приговорил его к 9 годам лишения свободы, признав виновным в «незаконном приобретении и хранении боеприпасов», «умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога» и «надругательстве над государственным флагом». Во время обыска в его доме абхазские силовики изъяли ручную гранату, которую он якобы держал под подушкой в своей кровати.

    • 28 сентября абхазский парламент принял постановление об амнистии, однако она не распространилась на Ираклия Бебуа.


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