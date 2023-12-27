«Потеряна юрисдикция над частью территории» - заявление абхазской общественности

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27.12.2023 Представители абхазской общественности опубликовали заявление в связи с ратификацией парламентом самопровозглашенной республики соглашения о передаче России госдачи в Пицунде. В заявлении указано, что депутаты «в экстренном порядке провели внеочередную сессию, результатом которой стала потеря юрисдикции над частью территории» Абхазии.



«Депутаты не предоставили общественности информацию о новых координатах, согласованных с Российской Федерацией. По ранее установленным координатам эта территория составляет 343 гектара, из которых 180 гектаров – это акватория моря, 155 гектаров – территория Пицунда-Мюссерского заповедника, 8 гектаров – жилые кварталы г. Пицунда. Таким образом, часть территории Абхазии была отчуждена, и в результате граждане Абхазии потеряли доступ к части водных границ страны, уникальному реликтовому заповеднику, одной из самых ценных природных территорий в Абхазии, и к единственной морской бухте с глубиной, удобной для захода кораблей и отличными навигационными условиями. Депутаты не посчитали нужным объяснить общественности Абхазии, собравшейся у Парламента, необходимость срочного проведения сессии и своими действиями показали, что в Парламенте Республики Абхазии допустим абсолютный правовой беспредел. Депутаты проигнорировали мнение общественности, выводы и рекомендации экспертов и предпочли поддержать антиконституционное и антинародное Соглашение. В результате мы имеем беспрецедентный случай потери территории не в военное, а в мирное время», - сказано в заявлении.





Представители общественности считают, что депутаты допустили вопиющие нарушения, среди которых: «неоднократный экстренный перенос сессии; нарушение режима заседаний парламента, без обоснованных и объявленных избирателям причин; нарушение принципа открытости заседаний; отсутствие решения о проведении закрытого заседания».



«Все это говорит о грубом нарушении регламента Народного Собрания Республики Абхазия и незаконности процедуры ратификации. Более того, отсутствие аккредитованных в парламенте СМИ дает основание считать, что имеют место и другие нарушения законодательства. Депутаты парламента решили выступить в роли радетелей Конституции и законности, сопроводив ратификацию принятием нескольких законов. В одном из них они предусмотрели, что в случае противоречия между ратифицированным международным договором и Конституцией, и Конституционными законами Республики Абхазия, применяются нормы Конституции и Конституционных законов Республики Абхазия, а также, что Международный договор Республики Абхазия также может быть прекращен путем денонсации в случае, если его выполнение наносит ущерб суверенитету, угрожает безопасности, либо противоречит публичному порядку Республики Абхазия. Несмотря на это, Парламент не предусмотрел никакого механизма приведения в действие данных положений: не указан ни один орган власти, который мог осуществить данную проверку, а также заявителей, которые могли бы поднять этот вопрос», - говорится в заявлении.



Противники соглашения напоминают, что парламент «не настоял на проверке конституционности не вступившего в силу соглашения».



«3 августа 2022 г. Конституционный суд вернул в парламент запрос о проверке на соответствие Конституции соглашения и предоставил им возможность обратиться с этим запросом повторно. Однако парламент проигнорировал эту возможность. Таким образом, создан прецедент ратификации международного договора, который не соответствует Конституции Республики Абхазия. Мы считаем эти поправки пустой декларацией, если не будут определены соответствующие органы и заявители. Мы считаем, что ночь с 26 на 27 декабря стала ночью сдачи суверенитета Республики Абхазия, за что депутаты Парламента РА должны нести ответственность по ст. 273.1 Уголовного кодекса РА (Нарушение территориальной целостности и неприкосновенности Республики Абхазия)», - указано в документе.



Представители общественности также требуют создания «реального механизма защиты суверенитета Республики Абхазия путем внесения изменений в Конституцию Республики Абхазия и законодательство Республики Абхазия».









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