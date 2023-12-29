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    Франция: соглашение по госдаче в Пицунде – «незаконное и недействительное»
    29.12.2023
    Франция не признает соглашение о передаче России госдачи в Пицунде, ратифицированное парламентом самопровозглашенной республики Абхазия. Об этом говорится в письменном заявлении Министерства Европы и иностранных дел Франции.

    «Самопровозглашенные власти грузинского сепаратистского региона Абхазия объявили 27 декабря о так называемой «ратификации» соглашения с Российской Федерацией о передаче ей расположенного в регионе гостиничного комплекса. Франция вновь выражает свою всестороннюю поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии в пределах ее международно признанных границ. Любое решение, посягающее на территориальную целостность Грузии, в том числе попытка передачи земель сепаратистского региона Абхазия Российской Федерации, является незаконным и недействительным», — говорится в заявлении.

    Ранее с аналогичным заявлением выступило представительство Евросоюза в Грузии.

    «Любое решение, подрывающее территориальную целостность Грузии, каким является попытка передать России земли оккупированного самопровозглашенного региона Абхазия, является незаконным и недействительным», – говорится в сообщении.


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