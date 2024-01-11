Минобороны России провело в оккупированной Абхазии «тренировку по антитеррору»

11.01.2024 Министерство обороны России провело в оккупированной Абхазии «тренировку по антитеррору». Как передает «Эхо Кавказа», на сайте российского ведомства, на военной базе Южного военного округа, дислоцирующейся в Абхазии, была проведена «тренировка по отражению атаки условных незаконных вооруженных формирований».



«Личному составу были даны различные вводные задачи, которые они должны были выполнить в условиях, приближенных к боевым. После сигнала тревоги подразделения антитеррора выдвинулись в район расположения условного противника, пытавшегося проникнуть на территорию военной базы. Для создания обстановки, максимально приближенной к реальной, военнослужащими использовались холостые патроны, дымовые шашки и имитации гранат», – сказано в сообщении.



В ведомстве утверждают, что личный состав подразделения «отработал слаженность действий по блокированию террористической группы, навыки принятия решений в экстренной обстановке, владения средствами разведки, связи и наблюдения».



«Особое внимание уделялось тактике действий при выполнении блокирования, а также скрытному перемещению малыми группами», – указано в пресс-релизе.









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