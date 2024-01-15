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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное В Сухуми опровергают продажу дачи Сталина на озере Рица

15.01.2024 Начальник управления госдачами Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии) Беслан Квициния сделал заявление в связи с распространением информации о якобы продаже с аукциона «Дачи Сталина» на озере Рица.



Квициния попросил сограждан «быть внимательными и не поддаваться на провокации некоторых людей, стремящихся внести раскол в наше общество и дестабилизировать обстановку внутри страны», пишет информагентство «Апсныпресс».



В заявлении говорится:



«В медийном пространстве оппозиционные СМИ распространяют видео некоего человека, в котором он утверждает, что приехал осматривать якобы приобретенную им с аукциона по банкротству "дачу Сталина". Данный объект, купленный им, по его словам, за 850 тысяч рублей, должен принести им в ближайшее время огромную прибыль. «Мы построим здесь прекрасный курорт, будем сдавать его московским VIP-клиентам и согласно плану на ближайшую пятилетку заработаем 800 млн рублей», – говорит этот человек, при этом обещая сохранить аутентичность зданий дачи.



Официально заявляем, что эта информация не соответствует действительности. "Дача Сталина", расположенная на территории Рицинского реликтового национального парка, является национальным достоянием и не может быть продана в частные руки.



Хотим напомнить, что распространение слухов вокруг этой дачи - история не новая. Так, еще 2005 году в СМИ прошла информация, что дачу якобы хотел купить российский предприниматель и миллиардер Олег Дерипаска и власти Абхазии озвучили сумму сделки - 10 миллионов долларов. После опровержения стали говорить о том, что объект был продан тогдашнему мэру города Москвы Юрию Лужкову.



Неудивительно, что данный объект, расположенный на берегу одного из самых живописных мест Абхазии - озере Рица, притягивает столько внимания и периодически происходит выброс ложной и ничем не подкрепленной информации».



Квициния призвал всех быть разборчивыми и проверять полученную информацию у официальных источников.









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